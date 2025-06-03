Köln Ford Fabrikasında Grev Başladı. 100 Yıllık Tarihinde İlk Defa. Türk Göçmenler Açısından Önemli. 2900 İşçi İşten Çıkarılacak. IG Metall Destekli Grev Devam Ediyor. Gelecek Belirsiz, Mücadele Sürecek

KÜÇÜLEN İSTİHDAM VE GREV GELİŞMELERİ

Köln’deki Ford fabrikasında işten çıkarmaların yakında başlayacağı bildiriliyor. Fabrikanın 100 yıllık tarihinde ilk kez bir grev gerçekleştirildi. Fabrikanın Türkiye kökenli göçmenler için önemi oldukça büyük. Köln’deki Ford fabrikasında, 14 Mayıs Çarşamba günü 4 numaralı kapı, kırmızı-beyaz şeritlerle kapatıldı. Turnikelerdeki levhalarda “Grev kırıcılar için giriş 1 No’lu kapıdan” yazıyordu, ancak grev kırıcı sayısı çok azdı. Bu, Ford’un Almanya’daki fabrikasında yaşanan ilk grev olma özelliğini taşıyor. Köln’de 1930’dan beri üretim yapan Ford’un fabrikasında çalışanların grev yapması tarihi bir hareket olarak değerlendiriliyor. Şirket yönetiminin, 2027’ye kadar Köln’de 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Şu an fabrikada 11 bin 500 kişi çalışıyor, bu sayı 2018’deki 20 binin altında.

TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN GREVDEKİ ROLÜ

Ford fabrikasında birçok Türkiye kökenli göçmen de çalışıyor. IG Metall sendikasının Köln Ford şubesindeki işçi temsilcisi David Lüdtke’ye göre, toplam 11 bin 500 çalışandan 10 binden fazlası, 24 saatlik iş bırakma eylemine katıldı. Bu iş bırakma eylemindeki katılımlardan birisi de üretim geliştirme bölümünde mühendis olan Ahmet Çözmez’de. Çözmez, “Kendimizi güvensiz, gergin ve endişeli hissediyoruz,” diyerek hissettiklerini dile getiriyor. Çözmez Ailesi, üç kuşaktır Ford ile iç içe olduklarını aktarıyor. Dedesi, 1970 yılında İstanbul’dan Köln’e “misafir işçi” olarak gelmiş ve fabrikada çalışmaya başlamış. Babası da üretim biriminde çalışmış, işçi temsilciliği yapmış ve Ford’un denetleme kurulunda görev almış. Aile açısından Ford, uzun bir güvence sağlamışken, şimdi bu güvence tehlikeye girmiş durumda.

Eylemler, Köln’deki Ford fabrikasının tarihi açısından önemli bir dönüm noktası. 1973 yılında Türk işçilerin öncülük ettiği “yabani grev” dışında, bu daha önce yapılmamış bir resmi grev. Mayıs ortasındaki greve Ford çalışanlarının yanı sıra, Almanya’nın dört bir yanındaki IG Metall üyeleri, madencilik ve kimya sektöründen işçiler de katıldı. Mühendis Ahmet Çözmez’in ifadesine göre, çalışanlar umudunu koruyor ve işlerini savunmak için mücadeleye kararlı. Ancak gelecekle ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Otomotiv sektörü uzmanları, Ford’un Avrupa’daki geleceğinin karamsar olduğunu belirtiyor. Bochum Otomotiv Araştırma Merkezi’nin Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, “Durum kötü, gelecek daha da kötü” diye belirtiyor. Ford’un Avrupa’daki operasyonları uzun zamandır zarar ediyor. Köln’de daha önce başarılı olan Ford Fiesta, 2023’te üretimi durdurulmuş ve elektrikli modellere geçilmiştir. Ancak, elektrikli araçların satış rakamları beklentilerin altında kalmış durumda. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’ne bağlı Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nde görevli uzman Anita Wölfl, Alman otomobil üreticilerinin elektrikli araç geçişinde geç kalmış olduğunu ve Ford’un bu alanda zorlandığını ifade ediyor.

DÜNYA ÇAPINDAKİ ETKİLER VE İSTİHDAM GÜVENCESİ

Sadece Ford değil, aynı zamanda Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi diğer Alman otomotiv devleri de zorlu günler geçiriyor. Ekonomik daralma otomotiv sektörünü ağır bir şekilde etkiliyor. İnsanlar yeni otomobil alımını ertelemekte, bu durum doğrudan sektörün geleceğini etkilemektedir. Wölfl, “Otomotiv sektöründeki zayıflama, Almanya’da ve global ölçekte birçok sektöre de yansıyacaktır,” diyor. David Lüdtke ise, “Ford, zor durumda olsa da IG Metall sendikası, istihdam güvenliğini sağlamak için mücadele etmeye devam ediyor,” diye ekliyor. Eğer başarılı olunamazsa, sendika adil tazminatlar ve iflas korumaları talep edecek.

GREVİN ETKİSİ VE GELECEK AŞAMALARI

IG Metall, şirketin işten çıkarma planlarına karşı protesto amaçlı grev kararı almıştı. Tüm belirsizliklere rağmen, grev etkisini göstermeye başlamış gibi görünüyor. David Lüdtke, “Henüz kesin bir sonuç yok, ama müzakereler bizim lehimize ilerlemeye başladı,” diyerek umutlu olduklarını belirtiyor. Şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya dair detay verilmemiş olmakla birlikte, sendika, gelecekteki görüşmelerin çerçevesinde uzlaştıklarını aktarıyor. Nihai kararın Ford’un ABD merkez yönetimiyle yapılacak istişarelerin ardından verileceği ve yeni grevlerin gündeme gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.