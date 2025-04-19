Kolombiya Aşı Zorunluluğu Getirdi

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN KORUMA ÇAĞRISI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tüm vatandaşların iki ay içerisinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini belirtti. Kolombiya Sağlık Bakanlığı, sarıhumma virüsünün ‘aktif dolaşımı’ sebebiyle ülke genelinde sağlık acil durumu ilan ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eylül 2024’ten bu yana 75 sarıhumma vakası kaydedildiği ve bu hastalık nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

PASKALYA TATİLİ ÖNCESİ SEYAHAT UYARISI

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşan Paskalya tatili dolayısıyla artması beklenen iç seyahatlerin hastalığın yayılma riskini artırabileceği vurgulanıyor. Bu bağlamda, sağlık acil durumu kapsamında bazı kritik bölgelere seyahat kısıtlamalarının getirileceği duyuruluyor.

KORUYUCU ÖNLEMLER VE DUYURULAR

Yetkililer, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşabilen hastalığa karşı vatandaşların koruyucu önlemlere dikkat etmesi ve yetkililerin duyurularını takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu önemli sağlık sorunuyla mücadele için toplumun tüm kesimlerinin dikkatli ve tedbirli olması bekleniyor.