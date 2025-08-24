Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uyuşturucu Kaçakçısını Açıkladı

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uzun yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısının, gerçekleştirilen polis operasyonu ile yakalandığını duyurdu. Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Fernandez, Cundinamarca’nın El Penon bölgesinde yakalandı.” ifadesini kullandı. Yakalanan kişinin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco’nun kardeşi olduğunu da vurguladı. Emniyet güçlerinden alınan verilere göre, El Penon’da tek katlı bir evde yaşayan ve 10 yılı aşkındır hakkında yakalama kararı bulunan Luis Vera Fernandez, bu operasyonla ele geçirildi.

SUÇLARI VE HÜKÜMETİN ÖDÜLÜ

Fernandez, ülkenin güneyindeki uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, yasa dışı finansman ve lojistik ağlar kurma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Hükümet, Ivan Mordisco’nun yakalanması için yaklaşık 1 milyon dolar ödül vaadinde bulunmuştu. Bunun yanında, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında 21 Ağustos’ta gerçekleştirilen bir bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı. Aynı tarihte, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğrayan bir helikopterin düşmesi sonucu 13 polis ölmüştü. Yetkililer, bu saldırılardan Estado Mayor Central elbisesinin sorumlu olduğunu belirtmişti.

EMC’NİN YAPISI VE FAALİYETLERİ

“Ivan Mordisco” adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera’nın liderliğindeki EMC, FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına katılmamış bir örgüt olarak biliniyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 180’i silahlı, toplamda ise 3 bin 500’den fazla üyesi bulunan EMC, yalnızca Kolombiya’nın batı, orta ve doğusunda değil, aynı zamanda Venezuela ve Ekvador gibi ülkelerde de uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.