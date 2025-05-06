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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petrov, Diaz-Balart’ı Suçladı

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI GUSTAVO PETRO’YA SUÇLAMALAR

Kolombiya’nın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mario Diaz-Balart’ı, kendisini görevden almayı hedefleyen toplantılar düzenlemekle suçladı. Başkent Bogota’da yapılan bir etkinlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Petro, Diaz-Balart’ın, kendisini görevden alma girişimlerinin öncüsü olduğunu öne sürdü. Petro, “Patron o ve aradıkları şey Kolombiya Kongresi’ni kullanarak cumhurbaşkanını devirmek. Eğer bu gerçekleşirse, Kolombiya devrim hareketini başlatmalı. Çünkü bu, ABD’deki Nazilerin bir yalanı. ve ben istifa etmiyorum.” diyerek sert ifadeler kullandı.

DIAZ-BALART’IN ELEŞTİRİLERİ

Diğer yandan, Diaz-Balart, 16 Nisan’da Kolombiya merkezli bir radyo kanalına verdiği röportajda, Petro’yu ABD ve İsrail’e yönelik olumsuz tavır sergilemekle eleştirerek, “Cumhurbaşkanı Petro’nun pervasız politikalarının Kolombiya ile ABD arasındaki ilişkilere zarar verdiği konusunda defalarca uyarıda bulundum. Yahudi karşıtı söylemleri ve İsrail’i Nazilerle kıyaslaması, ikili ilişkilere katkı sağlamıyor. ABD, Kolombiya ile iyi ilişkiler kurmak istiyor ancak Petro’nun izleyeceği politikalara bağlı.” ifadesinde bulundu.

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