Kolombiya Cumhurbaşkanı, Reformu Oylamaya Sunacak

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN HALK OYLAMASI AÇIKLAMASI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Senato tarafından reddedilen çalışma reformunu halk oylamasına sunma amacıyla gerekli adımları atacaklarını duyurdu. Ulusa sesleniş konuşmasında, çalışma reformu teklifinin halkın oyuna sunulması için bu hafta kararname yayımlayacağını belirterek, “Anayasa Mahkemesinin elinde olacak. Bu hafta çıkaracağım halk oylaması çağrısı kararını onlar inceleyecek.” dedi. Halkın siyasi irade sahibi olduğunu vurgulayan Petro, “Her şeyin üzerime yıkılacağını, tehditlerin artacağını biliyorum ama halk kendini ifade etmelidir; çünkü Kolombiya’da siyasi gücün gerçek sahibi halktır.” şeklinde ifade etti.

SENATO BAŞKANI’NA ELEŞTİRİLER

Petro, Senato Başkanı’nı da eleştirerek, “Çoğunluğun çalışma reformunu desteklemediğinden şüphe duyuyorsanız, oylamaya sunun ve kimin çoğunlukta olduğunu görelim. Umarım Anayasa Mahkemesi, sosyal hukuk devleti kavramını, eşitlik ve özgürlük arayışını yeniden inşa etmemize yardımcı olur. Bu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin düşündüğü gibi sadece süpermarkete gitmek değildir. Çünkü süpermarkette yalnızca parası olan alışveriş yapabilir; oysa özgürlük herkesin hakkıdır, sadece parası olanların değil.” dedi. İçişleri Bakanı Armando Benedetti, halk oylamasının temmuz sonu veya ağustos başında yapılabileceğini dile getirdi.

SENATO’DAN TEPKİ

Senato Başkanı Efrain Cepeda ise, hükümetin kararnameyle referandum düzenlemesinin yasaları ihlal edeceğini savundu. Cepeda, “Kongre bağımsızdır. Halk oylaması Senato Genel Kurulu’nda reddedildi. Bu tam bir saçmalık olur, eğer gerçekten yaparsa. Günlerdir bunu söylüyorum: Eğer imzalanırsa, anında dava açılır.” şeklinde yorumda bulundu.

Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi Senato tarafından kabul edilmemişti. Sol görüşlü hükümetin hazırladığı bu referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedilmişti. Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken, iktidar partisi milletvekilleri bu oylamanın hileli olduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında Senato Başkanı Cepeda’ya “sert” bir tepki göstererek halka protesto çağrısında bulunmuştu. Sonrasında ise, referandum taleplerini Senato’ya yeniden göndereceklerini duyurdu.