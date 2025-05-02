Kolombiya’da 1 Mayıs Gösterileri Yapıldı

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMALARI

Kolombiya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla büyük bir gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Başkent Bogota’da bir araya gelen binlerce kişi, Yedinci Cadde’den tarihi Bolivar Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da katıldı.

CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Petro, burada yaptığı konuşmada hükümetin önerdiği reformların Senato tarafından onaylanmadığını hatırlattı. “Bugün hiç kimse Kolombiya halkının, seçmenlerin ve halk istişaresinin sesini duyurmak istediğini inkar edemez.” ifadeleri ile görüşlerini dile getirdi. Ayrıca, yakın bir zamanda 12 maddelik bir referandum paketini halkla istişare edeceklerini belirtti. “Referanduma karşı çıkan hiçbir parlamenter bir daha seçilemeyecek çünkü halk onlara oy vermeyecek. Eğer bu referandum reddedilirse, halk sesini yükseltecek ve onları alaşağı edecektir.” diye ekledi.

BOLİVAR’IN SEMBOLİK KILIÇI VE DEMOKRASİ VURGUSU

Konuşmasının ardından, Kolombiya’nın bağımsızlık kahramanı Simon Bolivar’ın sembolik kılıcını kaldıran Petro, Kongre’yi işaret ederek, “Ya demokrasiyi güçlendiririz ya da mevcut kurumları dönüştürmek zorunda kalırız.” dedi. Bolivar’ın mirasına atıfta bulunarak, “Bu tarihi günde bize eşlik eden her yurttaş bilsin ki liderlik eden ben değilim, Bolivar’ın kılıcıdır. Bu kılıç, halkın hakları ve özgürlüğü için verilen mücadelede bize rehberlik ediyor.” şeklinde konuştu. Kılıcı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino’ya taşınırken, Petro’nun konuşmasının ardından bu sahne gerçekleşti.

12 MADDELİK REFERANDUM PAKETİ VE MUHALAFETTEN TEPKİ

Öte yandan Petro, miting sonrası halk oylamasına sunulacak olan 12 maddelik referandum paketini Senato’ya resmi olarak sundu. Eğer Senato bu teklifi onaylarsa, referandumun Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. Oylamanın geçerli olabilmesi için yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandığa gitmesi gerekiyor. Ülke genelinde 1 Mayıs kutlamaları genelde olaysız geçerken, muhalefet cephesi Cumhurbaşkanı Petro’nun mitingde Bolivar’ın kılıcıyla konuşmasını bir “kurumlara tehdit” olarak değerlendirdi.