Kolombiya’da 45 Asker Serbest Kaldı

ASKERLERİN SERBEST BIRAKILMASI

Kolombiya ordusundan gelen bilgilere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo civarındaki Los Tigres bölgesinde, düzenlenen bir operasyon sonrasında, yaklaşık 600 kişilik bir grubun alıkoyduğu 45 askerin özgürlüğü tesis edildi.

CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında askerleri kaçıran gruplara karşı tepkisini dile getirdi. Ülkenin güneybatısındaki bölgelerde operasyonların sürmeye devam edeceğini vurgulayan Petro, “Askerlere saldıran bölgelerde hava operasyonu yapılacak ancak sivillere zarar verilmeyecek. Amaç mafyalardan halkı korumak ve ülke topraklarını temizlemektir. Ulusal toprakları mafyalardan temizlemek Cumhurbaşkanı’nın görevidir.” ifadelerini kullandı.

HALKA SESLENİŞ

Petro, ordunun yasa dışı silahlı grupların bulunduğu bölgelerdeki halka çağrıda bulundu. “Artık tarım ürünlerini barışçıl şekilde değiştirme zamanı. Askerleri serbest bırakın, onlar sizin çocuklarınız olabilir. Kolombiya’nın çocukları birbirini kucaklamalı. Diyalog komisyonu hazır, bu Cumhurbaşkanı’nın sözü” şeklinde açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, benzer durumlarla sık sık karşılaşıyor.