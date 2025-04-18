Kolombiya’da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

POLİS KARAKOLUNA YAPILAN BOMBALI SALDIRI

Kolombiya’nın güneyinde bulunan Huila yönetim bölgesindeki La Plata kentinde bir polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitiriyor, 24 kişi ise yaralanıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre, polis karakolu önünde bırakılan bir motosiklete yerleştirilen el yapımı bomba patlıyor.

ASKERİ GÜÇLERİN GÖNDERİLMESİ

Saldırının ardından, olay yerine büyük bir çok sayıda asker sevk ediliyor. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, saldırıyı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) bağlı muhalif grupların gerçekleştirdiğini belirtiyor. Suarez ayrıca, saldırının cezasız kalmayacağının altını çizerek, “FARC muhaliflerinin eylemleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmin bir göstergesi” diyor.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ

2016’daki barış anlaşmasına karşı çıkan bu grupların, kadınları öldürüp çocukları silah altına alarak halkı terörize ettiklerini ifade eden Suarez, barışa katılmayı reddettiklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Huila Valisi Rodrigo Villalba ise X üzerinden yaptığı bir açıklamada, saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor.