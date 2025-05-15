Kolombiya’da Hükümetin Oylama Talebi Reddedildi

KOLOMBİYA’DA HALK OYLAMASI REDDEDİLDİ

Kolombiya’da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin işçi haklarına dair düzenlediği 12 soruluk halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmedi. Sol görüşlü hükümetin hazırladığı referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedildi. Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken, iktidar partisi milletvekilleri oylamanın hileli olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Efrain Cepeda’ya sert tepki göstererek halka protesto çağrısında bulundu. Oylama sürecinin adil olmadığını ifade eden Petro, “Referandum çökmedi, tıpkı 19 Nisan 1970’te olduğu gibi sahtekarlıkla engellendi. Senatör Efrain Cepeda, çoğunluk oylarının geldiğini bildiği halde oylamayı kapattı. Bir düzenbazlıkla karşı karşıyayız ve bu kararı halk vermeli.” dedi. Ordu ve polisi gösteri yapmak isteyen halkı korumaya çağıran Petro, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesini önerdi.

SENATO BAŞKANI’NA ELEŞTİRİLER

İçişleri Bakanı Armando Benedetti de Senato Başkanı Cepeda’yı eleştirerek “Cepeda ve genel sekreter, halk istişaresini engellemek için etik dışı ve ahlaktan yoksun şekilde suç işlemişlerdir.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Muhalefetteki Demokratik Merkez Partisi Senatörü Paloma Valencia, oylama sonucunu “Biz kazandık. Tanrı bizimle! Bu, gerçek bir mucize.” sözleriyle değerlendirdi. Aynı partiden María Fernanda Cabal ise Petro hükümetini hedef alarak, “Bugün Kolombiya’daki işçilerin geleceği belirlendi. Petro, yavaş yavaş, bu demokrasinin katlandığı acı bir hatıra olacak.” ifadelerini kullandı.

YEREL BASINDAN DEĞERLENDİRME

Kolombiya basınında yer alan değerlendirmelere göre, bu sonuç muhalefet için bir zafer, hükümet için ise ciddi bir siyasi yenilgi anlamına geliyor. Senato’nun reddi, hükümetin işçi haklarına dair planlarını sekteye uğrattı. Bununla birlikte, daha önce rafa kaldırılan iş reformunun yeniden gündeme gelmesi, hükümetin bu alandaki hedeflerini gerçekleştirme umutlarını canlı tutuyor.