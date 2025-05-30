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Kolombiya’da Mahkeme, Macaco’yu Yargıladı

KARARIN KAYNAĞI

Kolombiya’daki bir mahkeme, eski paramiliter liderlerden “Macaco” olarak bilinen Carlos Mario Jimenez’i, toplamda 141 farklı suçlamadan dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ulusal basında yayımlanan habere göre, Macaco, Kolombiya’nın paramiliter grupların silahsızlandırılması amacıyla yürürlüğe koyduğu “Adalet ve Barış” yasası çerçevesinde yargılandı. Mahkeme, suç örgütünün eski liderini çok sayıda suçlamayla yüzleştirdi.

SUÇLAMALAR VE DÜZENLEMELER

Mahkeme, Macaco’ya yöneltilen suçlamalar arasında gazetecilerin ve yargı mensuplarının öldürülmesi, zorla kaybetmeler, işkence, adam kaçırma, çocukların silah altına alınması, sivil halkın zorla yerinden edilmesi ve cinsel şiddet gibi pek çok ciddi suç bulunuyor. Bu karar, Kolombiya’nın geçmişteki silahlı çatışmalarla yüzleşme çabalarının bir parçası olarak yorumlanıyor ve benzer suçlara karıştan diğer aktörlerin de yargılanması için önemli bir emsal teşkil ediyor.

MACACO KİMDİR?’

Eski Kolombiya Birleşik Öz Savunma Güçleri (AUC) liderlerinden olan Macaco, 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe ile yaptığı bir anlaşma doğrultusunda silah bırakmıştı. 2008 yılında ise uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD’ye iade edilen Macaco, orada aldığı hapis cezasının ardından 2019 yılında Kolombiya’ya dönüş yaptı. 2024’te ise hükümet, barış sürecine katkı sağlama amaçlı onu ve bazı eski suç örgütü liderlerini ‘barış elçisi’ olarak görevlendirmişti.

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