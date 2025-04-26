Kolombiya’da Öğretmenler Greve Gitti

KOLUMBİYA’DA GREV YAPILIYOR

Kolombiya’da birçok öğretmen, maaş artışı ve çalışma koşullarında düzenleme talepleriyle bir günlük greve gitti. Başkent Bogota’daki tarihi Bolivar Meydanı’nda toplanan devlet okulu öğretmenleri, bu 24 saatlik grevde dersleri boykot etti. Eğitim Emekçileri Bölge Derneği (ADE) tarafından düzenlenen grevde, öğretmenler maaş artışı talep etti ve aşırı iş yükünün azaltılması için çağrıda bulundu. Grev sonrası grup dağıldı.

EĞİTİMDE TEMEL HAKLAR İÇİN MÜCADELE

ADE’nin sosyal medya platformu X’teki açıklamasında, “İnsanca çalışma koşulları, bölgede kötü muamelenin sona ermesi ve sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi için 24 saatlik greve gittik. Diyalogdan bıktık, artık somut önlemler görmek istiyoruz,” ifadelerine yer verildi. Bu çağrı, öğretmenlerin çalışma koşullarını ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla bir araya gelmeleri sonucunu doğurdu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN CEVAP GELİYOR

Bogota Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, bu tür grevlerin öğrencilerin kesintisiz eğitim hakkını engellediğini ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Öğretmen sendikaları ise belediyeyi, kendilerini “cezalandırmakla” suçlayarak bu durumun eğitim süreçleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çektiler.