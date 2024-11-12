Kolombiya’da Sel: Ulusal Afet İlanı Yapıldı

ULUSAL AFETİN İLANI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke genelinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar dolayısıyla “Ulusal Afeti İlan” ettiklerini açıkladı. Başkent Bogota’daki Ulusal Birleşik Komuta Merkezi’nde, ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelen Petro, selden etkilenen ailelere daha hızlı şekilde yardım ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanı Petro, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla mücadele ettiklerini ve ülke genelinde birçok bölgenin sellerden ciddi anlamda etkilendiğini belirtti. Bu çerçevede, alınan önlemlerle afet yönetiminin daha etkili bir hale geleceğini ifade etti.