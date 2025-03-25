Kolombiya, Davinson Sanchez’i Kadrodan Çıkardı

Kolombiya Futbol Federasyonu, Brezilya karşısında sakatlanan Galatasaray futbolcusu Davinson Sanchez’in sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. Kolombiya’nın, CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanan Davinson Sanchez ile ilgili olarak federasyondan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Galatasaraylı savunmacının kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Federasyon, “Sporcunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem sağlık hem de hastane kontrollerinin normal olmasına rağmen Paraguay maçında forma oynaması kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kolombiya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Davinson Sanchez’in genel sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği aktarıldı. Ancak bu iyileşmeye rağmen oyuncunun Paraguay ile yapılacak karşılaşmada forma giymeyeceği kararlaştırıldı.

KALECI KADRODAN ÇIKARILDI

Federasyonun yaptığı açıklama ile birlikte, Sanchez’in kadrodan çıkarılması durumu kesinleşmiş oldu. Bu gelişme, Kolombiya’nın önündeki karşılaşmalarda takımın geniş rotasyonu için önemli bir etkiye sahip olacak.