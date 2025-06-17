Kolombiya Dışişleri Bakanı Ospina Atandı

KOLOMBİYA’DA YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Kolombiya Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Jorge Ivan Ospina’nın ülkesinin yeni Ramallah Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu. Bogota’daki Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen törende konuşan Sarabia, Ospina’nın Filistin nezdindeki diplomatik görevine resmen başladığını belirtti. Sarabia, törende yaptığı açıklamada, Gazze’de süregelen İsrail saldırılarına dikkat çekti. Bakan, “Gazze’deki soykırım karşısında sessizlik asla bir seçenek olamaz. Dünya barışına ve tarih boyunca mağdur edilmiş halkların savunulmasına bağlılığımız sürecek.” dedi.

İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI ADALET VURGUSU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun insan hakları ve uluslararası adalete “güçlü bir bağlılık” gösterdiğini vurgulayan Sarabia, “Filistin’in acısına kayıtsız kalamayız. Gazze’de insanlar sadece bombalardan değil, açlıktan da ölüyor. Ospina, Kolombiya’nın Filistin’deki sesi olacak.” ifadelerini kullandı. Ramallah Büyükelçisi Ospina da törende yaptığı konuşmada, Filistin halkına destek mesajı verdi. Filistinlilerin tarihsel haklarının yok sayıldığını ifade eden Ospina, “Orta Doğu’da kalıcı barış ancak iki devletli çözümle sağlanabilir. Filistin halkıyla dayanışma içinde olacağız ve onların sesini uluslararası arenada duyurmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DIPLOMATIK İLİŞKİLERİN KESİLMESİ

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin’i 3 Ağustos 2018’de devlet olarak tanımıştı. Cumhurbaşkanı Petro, İsrail’in ve Filistin’in Bogota büyükelçilikleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 20 Ekim 2023’te, Ramallah’ta büyükelçilik açacağını bildirmişti. Kolombiya, Gazze’de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs’ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmi olarak duyurdu.