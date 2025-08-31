Kolombiya Hükümeti, İsrail’e Kömür İhracatını Yasakladı

KOLOMBİYA HÜKÜMETİ İSRAİL’E KÖMÜR İHRACATINI YASAKLADI

Kolombiya hükümeti, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun yönlendirmesi doğrultusunda İsrail’e kömür ihracatını tamamen engelleyen bir kararnamenin geçerli olduğunu açıkladı. Bu karar, Kolombiya Ticaret Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir duyuruda yer aldı.

YASAKLAMA NEDENİ AÇIKLANDI

Açıklamada, ‘Filistin halkına yönelik savaş eylemlerinin devam etmesi’ gerekçe gösterilerek kömür ihracatının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni düzenlemenin, Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği ihtiyati tedbir kararlarının uygulanana kadar veya bu kararların gerektirdiği koşulların ortadan kalkması durumunda süreceği ifade edildi.

Metin üzerinde yapılan bu açıklamalar, Kolombiya’nın uluslararası politikasındaki önemli bir değişikliği ve özellikle Filistin meselesine yönelik duyarlılığını yansıtıyor.