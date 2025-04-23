Kolombiya, Referandum İçin Hazırlık Yapıyor

İKİ BAKANDAN AÇIKLAMALAR

Kolombiya hükümeti, onaylanmayan reformları halk oylamasıyla hayata geçirmek için 12 sorudan oluşan bir referandum düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanı Antonio Sanguino ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti, düzenledikleri ortak bir basın toplantısında bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Sanguino, reformlara halkın destek vereceğine inandığını belirtip, “Bu soruların evet oyu alacağından emin olmasak, bunları teklif etmezdik.” dedi.

REFERANDUMUN ŞARTLARI

İçişleri Bakanı Benedetti, referandumun halk tarafından kabul edilmesi durumunda sürecin Kongre ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla tamamlanacağını ifade etti. Kolombiya basınındaki haberlere göre, 12 soruluk referandumun geçerli sayılabilmesi için yaklaşık 14 milyon seçmenin oy kullanması gerekiyor. Ülkede toplam 40 milyon 963 bin 370 kayıtlı seçmen bulunmakta ve her bir soru için oyların yarısından fazlasının “evet” olması durumunda sonuçlar bağlayıcı hale geliyor.

KAMPANYA BAŞLANGICI

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun, referandum kampanyasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde başlatması bekleniyor.