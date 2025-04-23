Kolombiya Referandumu İçin Hazırlıklar Başladı

KAMUOYU OYLAMASI İÇİN HAZIRLIK DÜZENLENİYOR

Kolombiya hükümeti, Kongre’de onaylanmayan reformların halk oylamasıyla hayata geçirilmesi amacıyla 12 sorudan oluşan bir referandum düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanı Antonio Sanguino ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti, konuya ilişkin yaptıkları ortak basın toplantısında detayları paylaştı. Sanguino, reformların halk tarafından destek göreceğine inandığını belirterek, “Bu soruların evet oyu alacağından emin olmasak, bunları teklif etmezdik.” dedi.

REFERANDUMUN BAĞLAYICILIĞI

İçişleri Bakanı Benedetti, referandumun halk tarafından onaylanması durumunda sürecin Kongre ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla tamamlanacağını ifade etti. Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre, 12 soruluk referandumun geçerli olabilmesi için yaklaşık 14 milyon seçmenin oy kullanması gerekiyor. Ülkede toplamda 40 milyon 963 bin 370 kayıtlı seçmen bulunmakta. Her bir soru için oyların yarısından fazlasının “evet” alması durumunda sonuçlar bağlayıcı hale gelecek.

KAMPANYA BAŞLANGICI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun, referandum kampanyasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde başlatması bekleniyor. Bu tarihin, reformların halk tarafından benimsenmesi konusunda önemli bir fırsat olacağı düşünülüyor.