Kolombiya Reformları İçin Referandum Hazırlığı Yapıyor

KAMUOYLUNDAN DESTEK BEKLENİYOR

Kolombiya hükümeti, Kongre’den onay alamayan reformların halk oylaması yoluyla gerçekleştirilmesi amacıyla 12 sorudan oluşan bir referandum düzenlemeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanı Antonio Sanguino ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti, bu süreçle ilgili önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Sanguino, halkın reformlara destek vereceğinden emin olduklarını ifade ederek, “Bu soruların evet oyu alacağından emin olmasak, bunları teklif etmezdik.” şeklinde konuştu.

REFERANDUM SÜRECİ VE KATILIMCI SAYISI

İçişleri Bakanı Benedetti, referandum halk tarafından kabul edildiği takdirde sürecin Kongre ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla devam edeceğini belirtti. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, 12 soruluk referandumun geçerli olabilmesi için yaklaşık 14 milyon seçmenin oy kullanması gerekiyor. Ülke genelinde toplamda 40 milyon 963 bin 370 kayıtlı seçmen mevcutken, her bir soru için oyların yarısından fazlasının “evet” olması durumunda sonuçlar bağlayıcı hale gelecek. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun referandum kampanyasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde başlatması bekleniyor.