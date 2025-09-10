Kolombiya, Venezuela ile Karşılaştı

KOLOMBİYA VE VENEZUELA MAÇINDA GOL YAĞMURU

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Davinson Sanchez’in mücadele ettiği Kolombiya, deplasmanda Venezüella ile karşılaştı. İki takımın da şıklıklarıyla dikkat çektiği bu maçta toplamda dokuz gol atıldı ve Davinson Sanchez, karşılaşmanın tamamında sahada yer aldı. Ev sahibi Venezuela’nın gollerine 3. dakikada Segovia, 12. dakikada Martinez ve 76. dakikada Rondon imza attı. Kolombiya’nın gollerini ise; 10. dakikada Yerry Mina, 42, 50, 59 ve 67. dakikada Suarez, 78. dakikada ise Cordoba kaydetti.

STOPER TRANSFERİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, yakın zamanda katıldığı bir TV programında, sol stoper transferi yapılmamasının nedenini Davinson Sanchez’in bu pozisyonda görev alabilmesi ile açıkladı. Bu durum, taraftarlar arasında eleştirilere neden oldu. Geçtiğimiz gece Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson Sanchez’i Yerry Mina’nın yanında sol stoper olarak görevlendirdi. Bazı Kolombiyalı taraftarlar Davinson’u eleştirirken, diğerleri ise bu karara destek verdi.