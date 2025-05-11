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KOM Ekipleri 70 Kilo Kaçak Tütün Buldu

KAÇAK TİCARET YAPANLARINA AĞIR DARBE

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın ikametinde makinelerle sigara dolumu yaparak illegal ürünleri piyasaya süreceği bilgisini aldı.

OPERASYONDA GÖZALTI

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda M.M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 50 bin dal makaron, 1 adet elektrikli sigara dolum makinası ile birlikte 70 kilo kaçak tütün bulundu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın sahte ürünlere karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Halkımızın sağlığını ve huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

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