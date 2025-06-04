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KOM Ekipleri, Kaçak Parfüm Ele Geçirdi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve tabelasız olarak faaliyet gösteren bir işyerinde gerçekleştirdikleri aramada 100 şişe gümrük kaçağı parfüm yakaladı. KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik Mursallı Mahallesi İzmir-Mursallı Caddesi üzerindeki bir tespit edilen işyerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda farklı markalara ait toplam 100 şişe gümrük kaçağı parfüm bulundu. İşletme sahibi E.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

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