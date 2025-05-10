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KOM Ekipleri Tarihi Eşyalara El Koydu

NAZİLLİ’DE TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Aydın’ın Nazilli ilçesinde KOM Büro Amirliği ekipleri, bir araçta gerçekleştirdikleri incelemede 4 adet tarihi eser niteliğinde heykel ve obje buldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, şehir genelinde çalışmalarını durmaksızın devam ettiriyor.

T.A.’NIN ARACINDA TARİHİ ESERLER BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan T.A. isimli şahsın aracında yaptıkları aramada, 4 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve obje ele geçirdi. Olayla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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