KOM, Kaçak Tütün Ele Geçirdi!

KÜTAHYA İL EMNİYETİ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE BAŞARI GÖSTERİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele adına yürütülen bir operasyonda önemli miktarda kaçak tütün ele geçirdi. Alınan bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya yolu üzerinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen kontroller sırasında doldurulmuş makaron ortaya çıktı.

DURDURULAN ARAÇTA TAHKİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu gelişme sonrası, şüphelinin işyeri ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, toplamda 90 bin 600 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaronun yanı sıra 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.