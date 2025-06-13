KOM Operasyonunda 5 Şahıs Yakalandı

KAÇAK TÜTÜN OPERASYONLARI YAPILDI

Samsun’da gerçekleştirilen iki ayrı kaçak tütün mamülleri operasyonunda toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İlkadım ilçesinde iddia edilen faaliyetler üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, elektrikli otomatik sigara sarma makineleri ile ikametlerinde makaron dolumu yapan 4 kişinin adresleri eş zamanlı olarak hedef alındı. Gerçekleştirilen aramalarda, 6 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 23 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

EK OPERASYONLARDA EK ÖNLEMLER ALINDI

KOM polisi, İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan ek aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 23 bin adet makaron sigara, 400 adet kaçak makaron ve 3 kilo kaçak tütün yakaladı. Bu süreçte 2 kişi daha gözaltına alındı. Bu operasyonlar, Samsun’daki kaçak tütün faaliyetlerini hedef alarak yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak dikkat çekiyor.