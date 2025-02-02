Komandoların Dosta Güven Veren Yeminleri

ZORLU KOŞULLARDA TATBİKAT

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği “Kış Tatbikatı-2025”, Kars’ta sıfırın altındaki sıcaklıklarda devam ediyor. Bu zorlu tatbikatta, farklı ülkelerden gelen askerler yer alıyor.

TATBİKAT AMACI VE HEDEFLERİ

Tatbikatın temel amacı, birleşik ve müşterek harekâtın etkili bir şekilde uygulaması için iş birliği ve koordinasyonu sağlamak. Karla kaplı alanda ve sert soğuklarda atış ve muharebe kabiliyetleri test ediliyor. Ayrıca, tatbikat sahasında tüm unsurları canlandırarak senkronize bir atış ve manevra gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kış koşullarında yerleşim, barınma, iaşe ve bakım gibi faaliyetlerin eğitim seviyelerinin artırılması, askerlerin hayatta kalma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin zorlu kış şartlarında etkin bir şekilde çalıştırılması amaçlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu videoda, tatbikatta görevli 9’uncu Komando Tugayına bağlı askerler, Komando Andı’nı eşsiz görüntüler eşliğinde okuyarak gerçekleştirdiler. “Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri; yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere; engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları;” diyerek başladıkları and, milli duruşun güçlenmesine katkı sağlıyor. “Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik pençemle ezerim; her yerde ben varım, havada, karada, denizde, çölde, çatakta ve batakta.” ifadeleriyle devam eden and, askerlerin cesaretini ve kararlılığını simgeliyor. “Her zaman ve her yerde, hazır; daima hazır; kim: komando, kim: komando, kim: komando, olamazsın: yahh, olamazsın: yahh!, komando: Allah!; Allah komandoyu korusun.” şeklinde son buluyor.