Kombi Bacası Çıkınca Zehirlenme Vakası

DÜNYADA ARTIŞ GÖSTEREN KARBONMONOKSİT TEHLİKESİ

Samsun’un Canik ilçesinde, odasında bulunan doğal gaz kombisinin bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olay, Hasköy Mahallesi Opr. Dr. Aynur Dağdemir Sokak üzerindeki Hasevler Sitesi A1 Blok’un 7. katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Asya Ceylin S. ailesi ile evde bulunduğu sırada kombinin bacasının çıkması sebebiyle karbonmonoksit gazından etkilendi.

Bir süre sonra ailesi, Asya’nın hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Asya, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı. Asya’nın cansız bedeni daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, doğal gaz firması ekipleri de evde gaz ölçümleri gerçekleştirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.