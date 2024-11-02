“Kombi Bakımı Tasarrufun Anahtarı!”

KOMBI BAKIMININ TASARRUF SAĞLADIĞI VURGUSU

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, düzenli yapılacak kombi bakımının doğalgaz faturalarında yüzde 30’a kadar tasarruf sağladığını ifade ediyor. Ünlügül, “Kış aylarında doğalgaz tüketimi artarken, kombi bakımı büyük önem taşıyor. Düzenli bakım sayesinde cihazın verimliliği artar ve daha az enerji tüketimiyle aynı konfor sağlanır. Özellikle kalorifer peteklerinin temizlenmesi, kombi içinde biriken kir ve tortuların temizlenmesiyle cihazın ömrünü uzatır ve daha az yakıt tüketimine neden olur. Bu sayede vatandaşlarımız doğalgaz faturalarında önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirler” diyor.

KOMBİLERIN AÇILMA ZAMANI

Kış ayının gelmesiyle birlikte birçok ilde ısınma ihtiyacı artıyor ve kombiler peş peşe açılmaya başladı. Isınma ihtiyacını karşılamak için kullanılan petek ve kombilerin daha verimli çalışabilmesi için bakım ve onarımın yapılması önem taşıyor. Kombi bakımı neden bu kadar önemlidir? Uzmanlar, kombilerin her yıl düzenli olarak bakımının yapılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bu bakımın mutlaka yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Kombi bakımı kadar önemli bir diğer konu da petek temizliğidir. Uzmanlar, kalorifer peteklerinin düzenli olarak temizlenmesinin ısınmanın daha verimli olmasını sağlayacağını açıklıyorlar. Bu nedenle, hem kombi hem de petek bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiği bilincinin oluşturulması öncelikli bir konudur.