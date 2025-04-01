Komedyen Gökhan Ünver’e Destek Açıklaması

DESTEK AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra, gösterileri iptal edilen komedyen Gökhan Ünver’e destek geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ercan, “Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver’e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız.” şeklinde konuştu.

ANKARALILARIN DESTEK SÖZLERİ

Gökhan Ünver’e olan destek, İstanbul’daki gelişmelerin ardından hızla yayıldı. Ankara’nın çeşitli bölgelerinden gelen destek mesajları, Ünver’in yanında olduklarını gösteriyor. Bu süreçte sanatçıların sesine kulak verilmesi gerektiği vurgulanıyor.