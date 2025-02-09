Komedyen Selin Dilmaç Uyuşturucudan Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçunu önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde hareket halindeki iki kişiden şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır durumda uyuşturucu madde tespit etti.

DİĞER ELEGEÇİRENLER

Elde edilen bulgular üzerine Dilmaç’ın ikametinde yapılan aramalarda, 759,32 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları, mahalledeki uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik önemli bir adım oluşturuyor.