Komisyon Dilekçeleri İnceliyor, Süreç İlerliyor

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU’NA GELEN BAŞVURULAR

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, komisyona e-dilekçe sistemi üzerinden, posta, elden, faks veya milletvekilleri aracılığıyla çok sayıda dilekçe geldiğini belirtti. “28’inci Yasama Dönemi’nde Komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 18 bin 949’a ulaşmış bulunmaktadır” diye ekledi.

BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını incelemek üzere toplandı. Komisyon toplantısının açılışında, kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder anıldı. Karamık, “Merhum Sırrı Süreyya Önder’in özellikle son dönemde büyük emek verdiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin gerçekleşmesi, ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Bu hedefe Allah’ın izniyle ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. PKK’nın silah bırakma kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki “Terörsüz Türkiye Süreci”nin önemli bir aşamaya geldiğini belirtti.

DİLEKÇE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Komisyonun, anayasal dilekçe hakkının kullanılması kapsamında vatandaşlardan gelen dilekçeleri incelediğini aktaran Karamık, “Komisyonumuza gelen dilekçeler TBMM İçtüzüğü’nün 116’ncı maddesindeki hükümler gereği, öncelikle Başkanlık Divanı tarafından değerlendiriliyor. Hazırlanan dilekçelerin belli bir konuyu içermemesi, yeni bir kanun veya değişiklik gerektirmesi, yargı mercilerinin görevine girmesi, yetkili idari makamların verdiği kesin cevaplar içermesi durumunda, bu tür dilekçeler görüşülemiyor” şeklinde konuştu.

ALINAN KARARLAR VE TOPLANTILAR

Karamık, 18 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 25 Başkanlık Divanı toplantısı yapıldığını ve şu an itibarıyla 16 bin 928 dilekçe hakkında 9 bin 46 karar alındığını açıkladı.