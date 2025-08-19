Komisyon Yeniden Toplanıyor: Şehitler Dinlenecek

TOPLANTILAR YENİDEN BAŞLIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden bir araya geliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yapılacak toplantı, bugün saat 14.00’de başlayacak. İki oturumda gerçekleşecek olan toplantının ilk bölümünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sunum gerçekleştirecek. Bunun ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın temsilcileri söz alacak. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

YARIN DA TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Komisyonun 5’inci toplantısı da yarın düzenlenecek. İlk oturumun başında Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, söz alacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı’nın temsilcileri konuşacak.