Bulgaristan’da ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullanıyor.

Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300’den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makina ile oy kullanılacak.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu.

Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞINA TÜRK KÖKENLİ ADAY

Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 50’nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı 21 Kasım’da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

İçişleri Bakanlığı seçim süreci için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oy verme işlemi 20.00’de sona erecek ve sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre bir saat uzatılabilecek.

TÜRKİYE’DE SANDIK KURULDU

Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için İstanbul’daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sandık başına gitti. Ayrıca Kocaeli, Sakarya Edirne ve Kırklareli’nde de sandık kuruldu.

Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Zeytinburnu’ndaki Dr. Reşit Galip İlkokulunda oy kullanan Türkler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları sandığa geldi. Vatandaşlar, pasaportlarını göstererek saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek.

Bulgaristan doğumlu Hüsnü Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını heyecanla beklediğini aktararak, “Çok mutluyuz. Sabahın erken saatinde gelerek oyumuzu kullandık. Hayırlısı olsun, bize yardımcı olsunlar Bulgaristan’da. Çocuklarım burada. 3 kızım, 1 oğlum var.” diye konuştu.

Oy kullanan vatandaşlardan İsmet Şen de “Oyumu kullandım, inşallah hayırlısı olur, kazanalım. Öyle heyecanlıyım ki bu gece uyku bile uyumadım. İnşallah desteklediğimiz adamımız çıkar. 80 yaşındayım, Bulgaristan’da evim var. Akrabalarımın kimisi Türkiye’de, kimisi Bulgaristan’da.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’daki seçimler için Türkiye genelinde 126 sandık kuruldu. İstanbul’da Bulgaristan Başkonsolosluğu olmak üzere, 26 okulda oy kullanılıyor.