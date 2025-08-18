Komşular Arasında Bıçaklı Kavga Oldu

OLAYIN GELİŞİMİ

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, komşular arasında yaşanan bir tartışma bıçaklı kavgaya dönüşüyor. Bıçakla ağır yaralanan birey hastaneye kaldırılıyor fakat burada hayatını kaybediyor. Olay, önceki gece Denizli’nin Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Cihan G. ile komşusu Ertuğrul Eroğlu arasında henüz netleşmeyen bir nedenden dolayı tartışma meydana geliyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Komşular arasındaki bu tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşüyor. Cihan G. yanında taşıdığı bıçakla Eroğlu’nu karnından bıçaklayarak yaralıyor. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildiriyor. Yaralı olan Ertuğrul Eroğlu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’ne naklediliyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBEDİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Eroğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitiriyor. Olay sonrası jandarma ekipleri Cihan G.’yi gözaltına alıyor. Ertuğrul Eroğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kelleci Mahalle Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnediliyor.