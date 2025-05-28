Komşuları Silah Sesleri Duydu

OLAY YERİNDE GERÇEKLEŞEN TRAJİK BİR DURUM

Olay, Tınaztepe Mahallesi’ndeki 568 sokakta bulunan bir konutta yaşandı. İddiaya göre, komşularının evinden gelen silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

KOMŞULARIN YARDIM ÇAĞRISI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, konutta Ömer K.’yı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Ömer K.’nın tabancayla karnından ve başının arkasından vurulduğu tespit edildi. Ne yazık ki, Ömer K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE CENAZE PROSEDÜRLERİ

Ömer K.’nın cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.