Komşunun Aracı Minik Yezen’i Kaybetti

TRAFİK KAZASI HAYATINI KAYBETTİRDİ

Gaziantep’te trajik bir kaza sonucu 1,5 yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesindeki Güneş Mahallesi 69 Nolu Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, komşusunun otomobili park etmeye çalıştığı esnada Yezen Ali, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

AİLE VE ÇEVREDEKİLERİN YARDIM ÇABALARI

Küçük çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildiriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yezen Ali’yi Gaziantep Şehir Hastanesi’ne götürüyor. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamıyor ve yaşamını yitiriyor.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yezen Ali’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim ediliyor. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alınıyor. Bu acı olay, toplumda derin bir üzüntüye sebep oluyor.