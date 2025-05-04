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Komşusu Tarafından Öldürülen Genç Kız Defnedildi

GENÇ KIZIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hatice Çınar, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Çınar, komşusu Murat Açıkgöz’ün silahlı saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI TOKLUOĞLU CAMİİ’NDE KILINDI

Çınar’ın cenaze namazı, baba ocağı Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi’ndeki Tokluoğlu Camii’nde gerçekleştirildi. İkindi namazını takip eden dua ve törenin ardından Hatice Çınar’ın naaşı, Hasanoğlan Mezarlığı’na defnedildi.

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