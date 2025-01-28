Komşusunu Dövüp Telle Boğmaya Kalkıştı

Olayın Gerçekleştiği An

Olay, dün saat 00.30 civarında Bedir Muhtar Mahallesi’nde yaşandı. Bedir Muhtar Cami imamı Muhammed Aygün, kapısının zili çaldığında kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz, alttaki komşusu Mehmet C.’nin saldırısına maruz kaldı. Mehmet C., Aygün’ü tekme ve tokatla dövüp, telle boğmaya çalıştı. Gürültüyü duyan komşular, Aygün’ü kurtardı. Aygün, 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde saldırıya uğrayarak kanlar içinde kaldı.

Panda Hasta ve Gözaltı Süreci

İhbar sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Muhammed Aygün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavisinin ardından Aygün taburcu edildi. Saldırgan Mehmet C. ise olaydan sonra gözaltına alındı.

Mehmet C.’nin Geçmişi ve Sebepler

Mehmet C.’nin, 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı belirtildi. Olay sırasında sesleri duyarak gelen Muhammed Aygün, bu durumu bildirdiği için Mehmet C. ona husumet besledi. Eşinin birkaç gün önce tartışarak evi terk etmesi ise Mehmet C.’nin Aygün’e saldırmasının nedenlerinden bir tanesi olarak öne sürüldü. Ayrıca, Mehmet C.’ye 2 yıl önce eşinin yaptığı şikayet yüzünden uzaklaştırma kararı çıkarıldığı tespit edildi.