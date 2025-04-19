Kömürcüler Sitesi’ndeki Yangın Söndürüldü

YANGIN SIRASINDA HIZLI MÜDAHALE

Konya’da Kömürcüler Sitesi’ndeki bir iş yerinin deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun bir çaba ile söndürüldü. Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerindeki bir iş yerinde patlak verdi. Aldığı bilgiler doğrultusunda, kömür ve inşaat malzemesi satan işletmenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ

Yangın, iş yerinde bulunan kömürlere sıçrayarak büyüyerek hız kazandı. Alevlerin farkına varan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa bir sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.