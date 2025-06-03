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Kömüre Emdirilmiş Uyuşturucu Madde Yakalandı

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UYUŞTURUCU OPERASYONU AĞRI’DA GERÇEKLEŞTİ

Ticaret Bakanlığı, Ağrı ili sınırlarında yer alan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin yakalandığını bildiriyor. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 bin TL civarında olduğu belirleniyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın, Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü açıklanıyor. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

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