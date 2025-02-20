More
Gündem

Komutan Algan Emekliliğini İstedi: TSK’da Ayrılık

komutan-algan-emekliligini-istedi-tsk-da-ayrilik

KARA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNDU

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan, emeklilik talebinde bulundu. Algan, Kara Harp Okulu’nda yapılan mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin sırasında ordudan ihraç edilen teğmenlerin ihracıyla ilgili olarak karşı oy kullanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KAYNAKLARI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Algan’ın kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi verdiğini bildirdi. Ayrıca, kaynaklar talebin incelenerek onaylandığını da ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Shiba Inu, XRP ve Ethereum’da Yenilikler

Kripto para piyasası 2025'teki gelişimini sürdürüyor. Altyapı iyileştirmeleri ve finansal entegrasyonlar, Shiba Inu, XRP ve Ethereum gibi büyük ekosistemlerde rekabeti artırıyor.
Gündem

Çiçek, CHp’den Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için aday olacağını duyurdu. Başvuru sürecinde 20 milletvekilinden destek imzası toplaması gerekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.