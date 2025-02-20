Komutan Algan Emekliliğini İstedi: TSK’da Ayrılık

KARA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNDU

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan, emeklilik talebinde bulundu. Algan, Kara Harp Okulu’nda yapılan mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin sırasında ordudan ihraç edilen teğmenlerin ihracıyla ilgili olarak karşı oy kullanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KAYNAKLARI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Algan’ın kendi isteğiyle emeklilik dilekçesi verdiğini bildirdi. Ayrıca, kaynaklar talebin incelenerek onaylandığını da ifade etti.