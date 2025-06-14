Konak Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI KONTEYNERLER KONUŞULUYOR

Konak Mahallesi’nde inşaatı süren toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde bir yangın meydana geliyor. Yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevreyi etkisi altına alıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Dumanı gören vatandaşların ihbarı ile hemen bölgeye itfaiye ekipleri yönlendiriliyor. Yangına, 5 araç ve 19 personel ile müdahale ediliyor. Yapılan çalışma ile yangın, 1 saat içinde kontrol altına alınıp söndürülüyor.

KONTENYERLERDE BAŞKA NE OLDU?

Yangın sonucunda 8 konteyner tamamen kullanılamaz hale geliyor. Şu an için yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir araştırma başlatılmış durumda.