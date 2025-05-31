Konak Pilot İlçesi Uyuşturucu ile Mücadele!

İZMİR’DE BAĞIMSIZLIK SEFERBERLİĞİ PROJESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’deki bağımsızlık seferberliği projesinin pilot ilçesi olarak Konak’ı belirledi. Yerlikaya, Yeşilay tarafından düzenlenen ‘Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Toplantısı / Kuvayımilliye’nin İzinde’ etkinliğine katılarak, proje kapsamındaki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili detayları paylaştı. Toplantı, İzmir İktisat Kongresi Merkezinde gerçekleşti ve çeşitli valiler, öğretmenler ile veliler bu etkinliğe katıldı.

ÜLKE GENELİNDE YAPILAN OPERASYON SAYILARI

Bakan Yerlikaya toplantıda, geçtiğimiz dönemde ülke genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarına dair verileri açıkladı. “Bağımsızlık Seferberliği” hareketinin, sağlıklı bir toplum inşa etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu süreçte, toplam 96 bin 568 operasyon yapıldığını ve 72 bin 229 kişi hakkında tutuklama gerçekleştirdiklerini ifade eden Yerlikaya, “Uyuşturucu, küresel bir felaket ve milletimizin huzuruna kast eden bir ihanet” diyerek, mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İZMİR’DE BAĞIMSIZLIK SEFERBERLİĞİ NEDENİYLE YAPILAN OPERASYONLAR

İzmir’de yapılan operasyonların sayısını da ifade eden Yerlikaya, bu kabine döneminde 6 bin 897 operasyon gerçekleştirildiğini ve 2 bin 708 kişinin tutuklandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 34 yerel ve 291 suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Uyuşturucu baronlarına karşı yürütülen bu mücadelede, “sokak sokak, mahalle mahalle” yaklaşımının benimsenerek devam edileceği duyuruldu.

NARVAS PROJESİ VE TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ

Bakan Yerlikaya, NARVAS Projesi hakkında da bilgiler sundu. “Narkotik Vaka Analiz Sistemi” ile vatandaşlardan gelen ihbarların analiz edildiğini, uyuşturucu ile mücadelede büyük katkılar sağlandığını aktardı. Eğitim programları aracılığıyla yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıldığını ve bağımlılıkla mücadelede kaynak yaratmanın önemine değindi.

TRAFFİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Yerlikaya, trafikte bağımlılıkların sebeplerine ve yeni düzenlemelere de dikkat çekti. Hazırlanan 36 maddeden oluşan kanun teklifi ile alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle denetimlerin artırılacağı bilgisi verildi. Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik cezaların artırılacağı ve trafik kazalarını önlemek için kararlılıkla çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

KONAK’TA YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLAR

Konak’ta düzenlenecek programlar hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, “113 mahallede, 80 bin vatandaşa ulaşmayı planlıyoruz” dedi. Aile odaklı desteklerle bağımlılığın önüne geçeceklerini ve her bir bireyin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini altını çizdi. İzmir Valisi Süleyman Elban da bağımlılık mücadelesinin tüm toplumun görevi olduğunu vurguladı.

YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. İzmir’de bağımlılık konusunun ele alınmasında Yeşilay’ın varlığının önemine vurgu yaptı ve kentsel dönüşüm ihtiyacının altını çizdi.

YEŞİLAY’DAN BAĞIMSIZLIKLA MÜCADELE HAREKETİ

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, “İzmir’de büyük bir mücadele hareketi başlatacağız” diyerek bağımlılıkla mücadele için yürütülecek çalışmalara dikkat çekti. Eğitim programları ve uluslararası organizasyonlı etkinliklerle sorunun çözümünde kararlılık sergileyeceklerini duyurdu.