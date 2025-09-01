Haberler

Konak’ta 7 Ton Etil Alkol Bulundu

KAÇAK ALKOL OPERASYONU

İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda toplamda 7 ton etil alkol ele geçiriliyor ve 2 şüpheli gözaltına alınıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kaçakçılık soruşturması çerçevesinde tespit edilen adrese baskın yaptı.

ECZA DEPOSUNDA YAPILAN ARAMALAR

Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir ecza deposunda yapılan detaylı incelemelerde, 7 ton etil alkol, 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma maddesi ortaya çıkarılıyor. Bu operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınıyor.

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

