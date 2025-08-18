Konak’ta, A.S. Yakalandı.

CEZAEVİ FIRARİSİ YAKALANDI
İzmir’in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin kısa süren takibi sonrası yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bilgilerine göre, hakkında yağma ve evden hırsızlık gibi birçok suç kaydı bulunan A.S., takip altına alındı.
KOVALAMACA VE GÖZALTINDAKİ İŞLEMLER
Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli, polisle kaçmaya başladı. Ancak, kısa sürede yakalanarak kıskıvrak ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.