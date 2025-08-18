Haberler

Konak’ta, A.S. Yakalandı.

CEZAEVİ FIRARİSİ YAKALANDI

İzmir’in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin kısa süren takibi sonrası yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bilgilerine göre, hakkında yağma ve evden hırsızlık gibi birçok suç kaydı bulunan A.S., takip altına alındı.

KOVALAMACA VE GÖZALTINDAKİ İŞLEMLER

Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli, polisle kaçmaya başladı. Ancak, kısa sürede yakalanarak kıskıvrak ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.