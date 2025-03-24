Konak’ta Elektrik Akımı Davası Gelişmesi

İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN DAVADA YENİ GELİŞMELER

İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleşen sağanak yağışın ardından elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren iki kişiyle ilgili açılan davada, İnanç Öktemay’ın ailesi zararların karşılandığı gerekçesiyle davadan çekildi. 12 Temmuz 2024 tarihinde Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelen olayda, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, su birikintisine basmaları sonrasında elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Davanın, 42 sanığıyla birlikte ertelenen celsesi bugünkü duruşmada devam ediyor. İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanıkların da hazır bulunduğu gözlemlendi.

AİLE DAVADAN ÇEKİLDİ

Olayda hayatını kaybeden müzisyen İnanç Öktemay’ın yakınları, avukatları aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede sanıklar hakkındaki şikayetlerini geri çektiklerini ve davadan çekildiklerini duyurdu. Özge Ceren Deniz’in su birikintisine basma anıyla ilgili detayların yer aldığı bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu. Olay Yeri İnceleme uzmanlarınca hazırlanan yapay zeka destekli raporda, Deniz’in ilk adımını mazgalların arasına, ikinci adımını ise birinci mazgalın üstüne attığı belirtildi. Ayrıca olay yerinde yapılan keşfe dayanan yeni heyet bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı.

MAHKEMEDE SON DURUM

Duruşma öncesi, İnanç Öktemay’ın ailesinin davadan çekilmesi kaydedildi. Duruşma sırasında söz alan Öktemay’ın ağabeyi Gökan Öktemay, “Avukatımız dilekçeyi mahkemeye iletti. İleteceğimiz başka bir şey yok” şeklinde konuştu. Ailenin avukatı Cenk Tosuner ise, “Müvekkillerimizin zararları giderildi ve katılma talebimizden, şikayetimizden vazgeçiyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcısı, tutuklulukların devamını ve adli kontrollü sanıkların adli kontrolünün sürmesini talep etti.