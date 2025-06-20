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Konak’ta Firari Şahıs Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir’in Konak ilçesinde, polisin dikkati sebebiyle durdurulan bir şahıs, arandığı tespit edilen firari bir mahkum çıktı. 20 Haziran 2025 tarihinde, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, devriye sırasında şüpheli durumda gördükleri 28 yaşındaki Ü.Y.’yi durdurdu.

HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Durdurulan kişinin kimlik ve GBT sorgulamasında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan toplam 15 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Polisiye ekipler, bu durum üzerine şüpheliyi gözaltına alarak Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından, Ü.Y. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmesini sağladı. İzmir’deki bu olay, devriye görevleri sırasında polisin dikkatiyle bir suçlunun yakalanmasının bir örneği oldu.

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