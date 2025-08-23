Haberler

Konak’ta Gasp Girişimi, Şüpheli Yakalandı

GASP GİRİŞİMİ POLİS TARAFINDAN ENGELLENDİ

İzmir Konak’ta 44 yaşındaki bir şüpheli, gasp girişiminde bulunurken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin geçmişinde 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

MÜDAHALE VE YAKALAMA

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz gün ilçede biri bıçakla bir kişiye saldırarak gasp girişiminde bulunduğunu tespit etti ve hemen olaya müdahale etti. Ekipler, gaspçıyı kıskıvrak yakaladı ve suç aleti olan bıçağı da ele geçirdi. Bıçaklı gaspçı M.A. (44) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ARANIYOR OLAN ŞÜPHELİ

M.A.’nın emniyette geçirdiği sorgulama sırasında, “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan 3 ayrı dosya ile toplamda 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.

