Konak’ta kaza, sürücü yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

İzmir’in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle beton bariyerlere çarptı. Kaza, saat 21.00 sularında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina alt geçidinde yaşandı. Balçova yönünden Konak istikametine gitmekte olan B.B. yönetimindeki 35 CST 74 plakalı araç, kontrolden çıktı. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce savrularak sonunda beton bariyerlere çarpıp durabildi.

KAZA İLE İLGİLİ GİRİŞİMLER

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri hareket etti. Yaralanan sürücü B.B., ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, polis kazayla ilgili bir inceleme başlattı.

TRAFİK AKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kaza sebebiyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Takla atarak demir yığını haline dönüşen otomobilin, çekici yardımıyla kaldırılması ve ardından yapılan temizlik çalışması sonrasında trafik akışının normale döndüğü belirtildi.