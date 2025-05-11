Konak’ta Kaza: Sürücü Yaralı, Hastaneye Kaldırıldı

İZMİR’DE TRAFİK KAZASI

İzmir’in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı ve sürücüsü yaralandı. K.K. idaresindeki 35 AR 2019 plakalı araç, Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. İlk olarak bir ağaca çarptıktan sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil, takla atarak durdu.

KAZA HABERİ POLİSE İLETİLDİ

Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. K.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde K.K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.