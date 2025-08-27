Konak’ta Market Kamyonu Yandı

KAMYONUN ATEŞE YENİK DÜŞMESİ

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir markete ait kamyon, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 18.00 civarında Eski İzmir Caddesi üzerindeki marketin arka bahçesinde gerçekleşti. Park halindeki kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

PARK HALİNDE YANGIN MÜDAHALESİ

Market çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle hızlı bir müdahalede bulunmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla birlikte, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çabası sonucunda yangın söndürüldü. Ancak, kamyonda önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebiyle ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.